Wer sich im Pirmasenser Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lasen will, muss sich beeilen: In der kommenden ist das Impfzentrum noch einmal am Montag (8 bis 14 Uhr), am Dienstag (8 bis 18 Uhr), am Mittwoch (14 bis 18 Uhr) und am Donnerstag (14 bis 20 Uhr) geöffnet. Dann wird der Betrieb des Impfzentrums auf dem Messegelände eingestellt. Am Freitag berichtete das Gesundheitsamt über elf weitere bestätigte Corona-Infektionen in der Region. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet weiterhin die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 21 (LK), 40 (PS) sowie 32 (ZW) als Seismograph und zusätzlich die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 1,5 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 4,28 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. Unter den neuen Fällen befinden sich je eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums sowie des Hugo-Ball-Gymnasiums in Pirmasens. Aktuell sind in der Südwestpfalz 159 bestätigte positive Fälle aktiv, 21 weniger als am Vortag.