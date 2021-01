Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informiert über 14 neue Covid-19-Fälle in der Region. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 131 aktuell (Stand Sonntag) in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (156,6) und Zweibrücken (55,6) ebenfalls in rot. Am Samstag verstarb ein Mann zwischen 65 und 75 Jahren aus Zweibrücken an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch eine Einrichtung: Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben liegt für eine weitere Bewohnerin ein positives Testergebnis vor. Aktuell sind in der Südwestpfalz 329 bestätigte positive Fälle aktiv, 14 mehr als am Vortag – aber 126 weniger als vor einer Woche.

Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 117 (+8), Zweibrücken 32 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 22, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 12, Rodalben 62 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 30, Waldfischbach-Burgalben 26 und Zweibrücken-Land 18 (+2). Insgesamt wurden bis heute 2391 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 70 Personen mit Corona-Infektion verstorben.