432 positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Mittwochmittag gemeldet worden. Es wurde über einen weiteren Todesfall informiert. Ein 95- bis 100 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, der dreifach geimpft war, starb an den Folge einer Corona-Infektion.

Zuletzt hatten sich 33 Bewohner der Pirmasenser Seniorenresidenz von Pro Seniore infiziert, außerdem gelten 20 Mitarbeiter als positiv. Während es den meisten Bewohnern gut geht, leiden viele Mitarbeiter – trotz Impfung – unter Symptomen.

Positive Testergebnisse gab es erneut an zahlreichen Einrichtungen. Betroffen sind ein Kind im Kindergarten Arnbachtal in Obernheim-Kirchenarnbach, ein Kind und eine Betreuungskraft im Kindergarten Dellfeld, ein Kind im Kindergarten Donsieders, ein Kind Im Kindergarten Fehrbach, eine Betreuungskraft im Kindergarten Horbach, eine Betreuungskraft im Kindergarten Maßweiler, eine Betreuungskraft im Kindergarten Paul Josef Nardini in Bundenthal, zwei Kinder und eine Betreuungskraft im Kindergarten St. Josef Klosterhof in Pirmasens, drei Kinder und eine Betreuungskraft im Kindergarten Vogelnest in Schmalenberg, ein Kind im Kindergarten Vogelnest in Zweibrücken, acht Kinder und eine Betreuungskraft im Kindergarten Großsteinhausen, ein Kind in der Kita St. Dominikus in Rodalben, eine Betreuungskraft in der Kita St. Hildegard in Fischbach sowie ein Kind in der Kita St. Josef Nardinihaus in Pirmasens.

Erneut Schüler und Lehrer betroffen

Eine Schülerin und zwei Schüler der Canadaschule Zweibrücken, ein Schüler der Grundschule Bechhofen, ein Schüler der Grundschule Hornbach, eine Lehrkraft an der Grundschule in Maßweiler, ein Schüler der Grundschule Münchweiler, ein Schüler an der Grundschule Sechsmorgen in Zweibrücken, ein Schüler am Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens, zwei Schüler an der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen, eine Schülerin und ein Schüler am Leibniz-Gymnasium in Pirmasens sowie eine Schülerin, ein Schüler und eine Lehrkraft an der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken wurden ebenfalls positiv getestet.

2600 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 626 (127 neue Fälle), in Zweibrücken 603 (+79) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 212 (+28), Hauenstein 113 (+6), Pirmasens-Land 186 (+26), Rodalben 167 (+30), Thaleischweiler-Wallhalben 242 (+47), Waldfischbach-Burgalben 193 (+44) und Zweibrücken-Land 258 (+45).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1163 für den Kreis, 1259 für Pirmasens sowie 1382 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist auf 7,52 gestiegen.