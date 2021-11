54 positive Corona-Testergebnisse sind bis Montagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde auch darüber informiert, dass es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben hat. Ein ungeimpfter, 70- bis 75-jähriger Pirmasenser starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Weil das Gesundheitsamt personell an die Grenzen gelangt ist, werden die Fälle an Schulen nach und nach den einzelnen Einrichtungen zugeordnet. Jeweils ein Kind der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken und der Grundschule Vinningen wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Am Leibniz-Gymnasium und der BBS in Pirmasens erhielten jeweils eine Schülerin ein positives Ergebnis. Mit weiteren Fällen in Klassen der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln, den Grundschulen in Clausen, Hornbach und Leimen, der Pestalozzi- und der Sechsmorgen-Grundschule in Zweibrücken sowie der Grundschule Wittelsbach und der Käthe-Dassler-Realschule plus in Pirmasens liegen dort relevante Ausbruchsgeschehen vor. Die betroffenen Klassen müssen in Quarantäne. Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1185 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 232 (neun neue Fälle), in Zweibrücken 213 (+9) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 137 (+8), Hauenstein 69 (+2), Pirmasens-Land 57 (+2), Rodalben 124 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 120 (+1), Waldfischbach-Burgalben 85 (+5) und Zweibrücken-Land 136 (+13).

Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 356 für den Landkreis, 343 für Pirmasens sowie 307 für Zweibrücken. Die für die Schutzmaßnahmen maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,09.