334 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Dienstagmittag übermittelt. Erneut wurde es über einen weiteren Todesfall informiert: Ein dreifach geimpfter Mann im Alter zwischen 80 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben starb an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion.

Weitere Corona-Fälle gab es im Pro-Seniore-Altersheim in Pirmasens, hier haben sich neun Bewohner infiziert. Auch Kindergärten sind betroffen: je ein Kind im katholischen Kindergarten in Waldfischbach-Burgalben und im katholischen Kindergarten St. Franziskus in Dahn, zwei Kinder und zwei Betreuungskräfte im Kindergarten Bechhofen, je ein Kind in den Kindergärten Donsieders, Kleinsteinhausen und Merzalben, je zwei Kinder im Kindergarten St. Hildegard in Fischbach und in der Kinderkrippe Klitzeklein in Zweibrücken, ein Kind und zwei Betreuungskräfte in der Kita Arche Kunterbunt in Zweibrücken, eine Betreuungskraft in der Kita Sonnenschein in Zweibrücken, ein Kind im Lukas-Kindergarten Pirmasens, je eine Betreuungskraft im Markus-Kindergarten und in der Kita im Regenbogenland in Pirmasens sowie in der Kita Schatzkiste und der Kita Abenteuerland in Zweibrücken.

Weitere Fälle an Schulen

Positive Testergebnisse erhielten eine Schülerin der Breitwiesen-Grundschule Zweibrücken, eine Schülerin der Grundschule Contwig/Stambach, zwei Schüler der Grundschule Dahn, eine Schülerin der Grundschule Dellfeld, je ein Schüler der Grundschulen Fehrbach, Lemberg und Münchweiler, eine Lehrkraft der Grundschule Obernheim-Kirchenarnbach, zwei Schülerinnen und ein Schüler der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach, eine Betreuungskraft an der Mozartschule in Rodalben, ein Schüler der Grundschule Ruhbank, eine Schülerin und eine Lehrkraft der Grundschule Winzeln/Gersbach/Windsberg sowie ein Schüler der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens. Betroffen sind eine Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens, zwei Schülerinnen und zwei Schüler des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens, eine Schülerin der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Vinningen, eine Schülerin und zwei Schüler des OWG Dahn sowie eine Schülerin der Realschule plus Rodalben.

2298 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 519 (74 neue Fälle), in Zweibrücken 451 (+64) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 189 (+14), Hauenstein 73 (+4), Pirmasens-Land 156 (+25), Rodalben 221 (+57), Thaleischweiler-Wallhalben 223 (+34), Waldfischbach-Burgalben 233 (+28) und Zweibrücken-Land 233 (+34). Die Inzidenzwerte sind weiter gesunken, laut Landesuntersuchungsamt liegen sie im Kreis bei 1003, in Pirmasens bei 1110 sowie in Zweibrücken bei 829. Auch die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist gesunken, sie liegt jetzt bei 6,53.