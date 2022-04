Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vermeldet die Kreisverwaltung: Gestorben ist ein Mann zwischen 75 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Am Mittwoch wurden weitere 392 Infektionen erfasst. Darunter waren 51 Fälle aus Pirmasens, 236 aus dem Landkreis Südwestpfalz und 105 aus Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 556,7 (Landkreis), 408,1 (Pirmasens) sowie 473,3 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 4,21. Positiv getestet wurden ein Kind in der Kindertagesstätte Paul Josef Nardini in Bundenthal, je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Arnbachtal in Obernheim-Kirchenarnbach, Nardinihaus Pirmasens und Apfelbäumchen in Reifenberg sowie vier Bewohnende des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken. Die Beschränkungen für Besucher des AWO-Hauses Johanna Stein in Pirmasens werden bis zum 26. April verlängert.