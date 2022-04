In der Südwestpfalz sind am Dienstag 318 weitere Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus erfasst worden, davon 198 im Landkreis, 87 in Pirmasens und 33 in Zweibrücken. Eine Frau Anfang 90 aus der Verbandsgemeinde Rodalben starb, sie war laut Kreisverwaltung dreifach geimpft. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 618,1 (Landkreis), 579,8 (Pirmasens) sowie 487,9 (Zweibrücken). Am Dienstag waren 31 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern in der Südwestpfalz gemeldet. Drei wurden auf der Intensivstation behandelt, davon wurde einer beatmet. Positiv getestet wurden zwei Betreuungskräfte in der Kindertagesstätte Regenbogenland in Waldfischbach-Burgalben und zwei Bewohner des AWO-Seniorenhauses Johanna Stein in Pirmasens.

Der Impfbus des Landes macht als nächstes von 10 bis 17 Uhr am Donnerstag an der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland in Dahn Halt sowie am 29. April an der Wilgartishalle in Wilgartswiesen. Dort sind Impfungen ohne Termin möglich. Für eine Impfung in der zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe ist ein Termin erforderlich.