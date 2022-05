226 weitere Covid-19-Fälle haben sich bis Mittwochmittag bestätigt. Betroffen sind 54 Pirmasenser, 46 Zweibrücker und 126 Bewohner des Landkreises. Das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz wurde über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion informiert: Eine ungeimpfte, 85 bis 90 Jahre alte Frau aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben starb mit einer Corona-Infektion.

Am Mittwoch waren insgesamt elf an Covid-19 erkrankte Patienten in den drei Krankenhäusern im Kreis gemeldet. Zudem besteht bei zwei Patienten der Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 583 für den Kreis, 667 für Pirmasens sowie 523 für Zweibrücken an.