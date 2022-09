Das Gesundheitsamt hat einer Mitteilung zufolge seit Freitag weitere 184 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst. Außerdem berichtet die Behörde über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Aus Pirmasens verstarb an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung eine Frau im Alter zwischen 80 und 85. Ihr Impfstatus war nicht bekannt. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte in der Region 262 für den Landkreis Südwestpfalz, 194 für Pirmasens sowie 244 für Zweibrücken. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ liegt bei 2,56. Stand Dienstag waren insgesamt dreizehn Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht der Behörde zufolge bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19.

Infektionen gab es zudem in der Kita Hochsteinstrolche in Dahn. Den Angaben zufolge haben sich dort eine Betreuungskraft und zwei Kinder infiziert. Insgesamt wurden bis heute 56.282 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 280 Personen mit Corona-Infektion verstorben.