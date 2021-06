4,2 – so lautet laut Landesuntersuchungsamt (Lua) der aktuelle Corona-Inzidenzwert des Landkreises. Auch Pirmasens ist mit 22 niedrig angesiedelt – im Gegensatz zu Zweibrücken, das bei einer Inzidenz von 73 liegt. Die Werte des Lua sind relevant für Maßnahmen unterhalb der 100er-Marke. Überschreitet ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt diese Marke, gelten die Daten des Robert-Koch-Instituts, dessen Statistik stets um einen Tag hinterherhinkt. Dazu kommt, dass das Lua die ausländischen Streitkräfte in der Region nicht in seine Berechnungen einbezieht – das RKI aber schon, seit die neue Corona-Bekämpfungsverordnung gilt. Daher weichen die Daten leicht voneinander ab, teilte die Kreisverwaltung mit.

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag zwei neue Corona-Fälle: einen in Pirmasens und einen in Zweibrücken. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 102 Fälle als aktiv, 25 weniger als am Vortag. Von den Betroffenen wohnen 26 in Pirmasens, 44 in Zweibrücken und zehn im Dahner Felsenland. Die übrigen Verbandsgemeinden melden niedrigere Werte: Hauenstein verzeichnet einen Corona-Infizierten, Pirmasens-Land fünf, Rodalben sowie Thaleischweiler-Wallhalben jeweils drei, Waldfischbach-Burgalben vier und Zweibrücken-Land sechs.