Das für die komplette Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Dienstag einen weiteren Corona-Fall. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 1 für den Landkreis, 10 für Pirmasens und 6 für Zweibrücken. Aktuell gelten laut Gesundheitsamt 24 bestätigte positive Fälle als aktiv, ein Fall weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 15, in Zweibrücken fünf sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land je eine Person. Insgesamt wurden bis dato nach den Angaben der Kreisverwaltung 4952 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 148 Menschen starben Corona-infiziert.

Impfen ohne Termin: Ausweis mitbringen

Die Kreisverwaltung vermeldet für den Montag 396 Corona-Impfungen in dem von Stadt und Landkreis auf dem Messegelände betriebenen Impfzentrum in Pirmasens. 65 Bürger bekamen dabei ihre erste, 331 ihre zweite Impfung. Aktuell sind im Impfzentrum auch Impfungen ohne vorherige Anmeldung möglich. Diese Woche ist die Einrichtung täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet; Freitag und am Wochenende ist geschlossen. Wer sich impfen lassen will, soll seinen Personalausweis mitbringen.