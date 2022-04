Bis Dienstagmittag wurde das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz über weitere 310 Corona-Fälle informiert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 80, in Zweibrücken 47 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 21, Hauenstein 12, Pirmasens-Land 14, Rodalben 41, Thaleischweiler-Wallhalben 40, Waldfischbach-Burgalben 28 und Zweibrücken-Land 27. Die Inzidenzwerte sind weiter gesunken, sie liegen im Kreis bei 1363, in Pirmasens bei 1481 und in Zweibrücken bei 1240.

Das Gesundheitsamt wurde über drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. Zwei Frauen im Alter zwischen 80 und 85 Jahren aus den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Rodalben sowie ein zwischen 90 und 95 Jahre alter Pirmasenser verstarben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Weitere Corona-Fälle gab es in Betreuungseinrichtungen. Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft im Johanneskindergarten in Pirmasens, zwei Kinder in der katholischen Kita in Lemberg, ein Kind in der Kinderkrippe Klitzeklein in Zweibrücken sowie eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kita Schatzkiste in Zweibrücken.

Insgesamt wurden bis heute 35.659 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind 248 Personen mit Corona-Infektion gestorben.