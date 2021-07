Bis Dienstagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz vier weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Alle vier neuen Fälle waren als enge Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne, eine Person war als Reiserückkehrerin aus Italien positiv getestet worden. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 28 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. 14 leben in Pirmasens, acht in Zweibrücken, zwei in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, je einer in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Pirmasens-Land, Rodalben und Zweibrücken-Land. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde in den jüngsten Proben in vier Fällen die Delta-Variante nachgewiesen. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 2 für den Landkreis, 25 für Pirmasens und 6 für Zweibrücken.

