Nach Auswertung von Proben vergangener positiver Corona-Tests wurde bei zwei Fällen aus Pirmasens die Delta-Variante des Coronavirus festgestellt. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes trat die Delta-Variante somit in fünf Fällen auf. Derzeit sind in der Region noch sechs Menschen mit dem Virus infiziert: vier in Pirmasens und zwei in Zweibrücken. Die Hälfte dieser Fälle wurde dabei von Varianten verursacht: einer von der Alpha- und zwei von der Delta-Variante.

Das Landesuntersuchungsamt hat am Mittwoch für Pirmasens einen Inzidenzwert von 5 errechnet. Der Landkreis sowie Zweibrücken stehen weiterhin bei null.