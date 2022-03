406 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind zwei Betreuungskräfte im katholischen Kindergarten in Busenberg, ein Kind und eine Betreuungskraft im Kindergarten in Reifenberg, ein Kind und eine Betreuungskraft in der Kita Rappelkiste in Fehrbach, drei Kinder und eine Betreuungskraft in der Kita Maria Theresienstraße in Pirmasens, zwei Kinder der Kita St. Laurentius in Contwig sowie ein Kind und eine Betreuungskraft in der ökumenischen Kita Regenbogenland in Pirmasens.

Acht Betreuungseinrichtungen sind derzeit für Besucher geschlossen: das Senvital in Dahn bis 3. März, das Awo-Haus in Zweibrücken und das Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben bis 8. März, die Caritas-Förderstätte in Zweibrücken bis 12. März, das Haus Kana in Zweibrücken, das Heim von Pro Seniore in Pirmasens, das Haus Bethanien in Pirmasens und das DRK-Gästehaus in Mörsbach bis zum 14. März.

Fast 3000 positiv Getestete

Aktuell gelten 2942 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 653 (97 neue Fälle), in Zweibrücken 698 (+108) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 265 (+30), Hauenstein 163 (+25), Pirmasens-Land 184 (+24), Rodalben 183 (+20), Thaleischweiler-Wallhalben 258 (+42), Waldfischbach-Burgalben 196 (+23) und Zweibrücken-Land 342 (+37).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzen mit 1058 für den Kreis, 1115 für Pirmasens und 1182 für Zweibrücken an.