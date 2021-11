141 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eingegangen. Unter den neuen Fällen sind je ein Schulkind der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken sowie der Grundschule Vinningen. An der Hilgardschule in Zweibrücken liegt mit zwei Fällen in einer Klasse ein relevantes Ausbruchsgeschehen vor, die Klasse ist in Quarantäne. Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich.

Im Gesundheitsamtsbezirk gelten 1088 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 195 (31 neue Fälle), in Zweibrücken 194 (+26) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 128 (+13), Hauenstein 70 (+7), Pirmasens-Land 60 (+3), Rodalben 122 (+15), Thaleischweiler-Wallhalben 117 (+18), Waldfischbach-Burgalben 78 (+15) und Zweibrücken-Land 14 (13).

Ü12: 82,5 Prozent im Kreis vollständig geimpft

Die mittlerweile als alleiniger Maßstab für Schutzmaßnahmen geltende Hospitalisierungsinzidenz liegt landesweit bei 3,72. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) gibt für die Region folgende Inzidenzwerte an: 433 für den Kreis, 286 für die Stadt und 321 für Zweibrücken. Seit Mittwoch gibt das Lua Inzidenzwerte für Geimpfte und Ungeimpfte aus. In Rheinland-Pfalz liegt die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei Ungeimpften bei 163, bei Ungeimpften bei 552. Während im Land die Quote bei den vollständig Geimpften über zwölf Jahren bei 76,2 Prozent lag, erreichte sie im Kreis Südwestpfalz die Quote von 82,5 Prozent.

Hohe Inzidenzen bei unter 20-Jährigen

Im Covid-19-Wochenbericht des Lua werden in der Region die Altersgruppen der unter Zwölfjährigen und der Zwölf- bis 19-Jährigen als besonders von der Pandemie betroffen aufgeführt. In Zweibrücken hat die Inzidenz bei den Zwölf- bis 19-Jährigen die 1000er-Schwelle überschritten, dort liegt sie bei 1003. Die Inzidenz der unter Zwölfjährigen liegt im Kreis bei 638, in Pirmasens bei 530 und in Zweibrücken bei 257. Bei den Zwölf- bis 19-Jährigen werden die Werte 359 (Pirmasens) und 834 (Kreis) angegeben.

Vier positiv auf das Coronavirus getestete Südwestpfälzer kamen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus, einer von ihnen wird dort wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt.