Seit Donnerstag wurde das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz über 379 weitere positive Corona-Testergebnisse informiert. Vier weitere Fälle gab es im Altenzentrum St. Anton in Pirmasens, einen größeren Ausbruch verzeichnet das Haus am Kurpark in Dahn, dort haben sich 26 Bewohner infiziert. Ein dreifach geimpfter Bewohner der Einrichtung im Alter von 85 bis 90 Jahren ist gestorben.

Positive Testergebnisse gab es an weiteren Kindergärten und Schulen. Betroffen sind zwei Kinder und zwei Betreuungskräfte im katholischen Kindergarten in Waldfischbach-Burgalben, eine Betreuungskraft in der Kita St. Franziskus in Bruchweiler, ein Kind im Kindergarten Donsieders, in Kind im Kindergarten Eppenbrunn, fünf Kinder im Kindergarten Fehrbach, eine Betreuungskraft im Kindergarten Hinterweidenthal, ein Kind im Kindergarten Höheinöd, zwei Betreuungskräfte im Kindergarten Maria-Theresienstraße in Pirmasens, ein Kind im Kindergarten Papperlapapp in Zweibrücken, sechs Kinder im Kindergarten Vogelnest in Schmalenberg, zwei Betreuungskräfte im Kindergarten Wiesbach, zwei Kinder in der Kita Paul Josef Nardini in Bundenthal sowie eine Betreuungskraft im Markus-Kindergarten in Pirmasens.

2969 Menschen derzeit infiziert

Positiv getestet wurden ein Schüler an der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach, eine Schülerin an der Grundschule Gersbach, zwei Schülerinnen an der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach, ein Schüler an der Grundschule Winzeln, vier Schülerinnen an der IGS Waldfischbach-Burgalben, zwei Schüler und eine Schülerin am OWG Dahn, drei Schüler und eine Schülerin an der Realschule plus Rodalben und eine Schülerin der BBS Zweibrücken.

2969 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 744 (129 neue Fälle), in Zweibrücken 656 (+47) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 226 (+26), Hauenstein 119 (+19), Pirmasens-Land 197 (+29), Rodalben 197 (+32), Thaleischweiler-Wallhalben 271 (+38), Waldfischbach-Burgalben 244 (+25) und Zweibrücken-Land 315 (+34).

Die Inzidenz liegt im Kreis bei 1080, in Pirmasens bei 1257 und in Zweibrücken bei 1058. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 7,54 gesunken.