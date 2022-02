366 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Freitagmittag gemeldet. Betroffen sind 82 Pirmasenser, 85 Zweibrücker und 199 Bewohner des Landkreises. 2322 Menschen im Amtsbezirk gelten als corona-positiv. Die Liste der betroffenen Einrichtungen wird immer länger, 17 Kindergartenkinder und acht Betreuerinnen wurden positiv getestet, in Altersheimen in Hinterweidenthal und Zweibrücken gab es Ausbrüche.

Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Großsteinhausen, im St. Elisabeth Kindergarten Hauenstein zwei Betreuungskräfte und ein Kind, eine Betreuungskraft und vier Kinder in der Kindertagesstätte Sonnenschein Höhfröschen, ein Kind in der Kindertagesstätte Kleinsteinhausen, eine Betreuungskraft und sieben Kinder in der Kindertagesstätte Kuckucksnest Rieschweiler-Mühlbach, die wegen Personalmangels mittlerweile geschlossen ist, ein Kind in der Kindertagesstätte Max & Moritz in Münchweiler, eins in der Kindertagesstätte St. Dominikus in Rodalben, eins in der Kindertagesstätte Obernheim-Kirchenarnbach, eine Betreuungskraft im Paulushort Pirmasens, in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Waldfischbach-Burgalben ein Kind sowie je eine Betreuungskraft in den Kindergärten Heiligental und Vogelnest in Zweibrücken.

Grundschullehrer infiziert

Ihr positives Testergebnis erhielten zwei Schüler der Grundschule Dahn, in der Grundschule eine Lehrkraft und ein Schüler, eine Schülerin in der Grundschule Lemberg, vier Schülerinnen in der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen, je eine Schülerin in der Schillerschule Münchweiler und der Montessori-Schule Pirmasens sowie zwei Schülerinnen an der Breitwiesen-Grundschule in Zweibrücken. An der Pirminiusschule Pirmasens wurden zwei Schüler und an der Mauritiusschule Zweibrücken ein Schüler und eine Lehrkraft positiv getestet.

In den weiterführenden Schulen sind zwei Schülerinnen am Hugo-Ball-Gymnasium, eine Schülerin und zwei Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums sowie eine Schülerin am Leibniz-Gymnasium in Pirmasens, zwei Schülerinnen, ein Schüler und eine Lehrkraft der Realschule plus in Rodalben sowie eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums und je ein Schüler der Mannlich-Realschule sowie des Hofenfels-Gymnasiums in Zweibrücken betroffen.

Drei Patienten werden beatmet

Im Seniorenpark Hinterweidenthal sind mittlerweile elf Bewohner betroffen. Im Wichern-Haus in Zweibrücken sind 13 Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet, weshalb zwei Wohnbereiche der Einrichtung bis zum Montag für Besucher gesperrt sind.

Stand Freitag waren neun Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Davon wurden zwei Patienten auf der Intensivstation beatmet. Von elf Patienten, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht, muss einer auf der Intensivstation beatmet werden. Das Krankenhaus Zweibrücken nimmt Corona-Patienten innerhalb eines Verbundes in Landstuhl stationär auf. In Zweibrücken werden nur die intensivmedizinisch zu versorgenden Corona-Patienten aufgenommen.

Mehr Patienten in Krankenhäusern

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 975 für den Kreis, 1155 für Pirmasens sowie 1370 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz hat sich sprunghaft auf 5,85 erhöht.