373 weitere positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Mittwochmittag übermittelt. Die Behörde wurde auch über den 192. Todesfall im Zusammenhang mit Corona informiert: Ein zwischen 90 und 95 Jahren alter Mann aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, der dreimal geimpft war, ist an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

Positiv getestet wurden zehn Kinder und zwei Betreuungskräfte im Kindergarten St. Elisabeth in Bruchweiler-Bärenbach, ein Kind in der Kindertagesstätte St. Johannes der Täufer in Hermersberg, eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kindertagesstätte Hornbach, zwei Kinder in der Kindertagesstätte Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Rappelkiste in Pirmasens-Fehrbach sowie je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Abenteuerland und Röntgenstraße in Zweibrücken.

Weitere Altersheime schließen

Ihr positives Testergebnis erhielten ein Schüler der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach, je eine Schülerin der Grundschulen in Contwig und Heltersberg und je ein Schüler der Grundschule Lemberg und der Thomas-Mann-Schule in Zweibrücken. An der Pirminiusschule in Pirmasens wurden eine Schülerin und zwei Schüler positiv getestet.

Neue Fälle an den weiterführenden Schulen betrafen je eine Schülerin der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben, der Mannlich-Realschule plus sowie der BBS in Zweibrücken.

Im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken wurden eine Bewohnerin und eine Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Wegen eines Ausbruchsgeschehens in einem Wohnbereich im Senvital Dahn gelten dort Besuchseinschränkungen für diesen Wohnbereich bis einschließlich 22. Februar. Auch das Haus Edelberg, Villa Sertel in Pirmasens ist aus diesem Grund für Besucher bis 25. Februar geschlossen.

Derzeit 2239 Menschen infiziert

2239 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Die Betroffenen leben in Pirmasens 536 (101 neue Fälle), in Zweibrücken 516 (+63) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 146 (+37), Hauenstein 135 (+27), Pirmasens-Land 137 (+27), Rodalben 183 (+29), Thaleischweiler-Wallhalben 234 (+47), Waldfischbach-Burgalben 110 (+13) und Zweibrücken-Land 242 (+29).

Das Landesuntersuchungsamt gibt als Inzidenzwerte 943 für den Landkreis, 1013 für Pirmasens sowie 1079 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 6,24 gestiegen.