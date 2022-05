117 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind 37 Pirmasenser, 16 Zweibrücker und 64 Bewohner des Landkreises. 13 der neuen Fälle betreffen Bewohner in Senioren- und Pflegeeinrichtungen: einer im SenVital Senioren- und Pflegezentrum in Dahn, drei im Seniorenheim Hauenstein und neun im Wecare-Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 431 für den Kreis, 473 für Pirmasens und 412 für Zweibrücken an.