415 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 21.999 Südwestpfälzer den Angaben zufolge mit dem Virus infiziert. Die Behörde informiert erneut über etliche Infektionen in Einrichtungen. Positiv getestet wurden demzufolge jeweils ein Kind im Kindergarten St. Martin in Busenberg und in der Kindertagesstätte Hawestrolche Clausen, zwei Kinder und zwei Betreuungskräfte im Kindergarten St. Elisabeth in Dahn, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Hornbach, zwei Kinder im Kindergarten St. Christophorus und ein Kind in der Kindertagesstätte Ohmbach sowie eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Samselo in Pirmasens. Ihr positives Ergebnis erhielten zudem zwei Schüler der IGS in Contwig, eine Schülerin der Robert-Schuman Grundschule in Pirmasens und vier Schülerinnen der BBS in Zweibrücken. Aus Einrichtungen in der Region wurden neun Fälle von Bewohnern des Haus am Kurpark in Dahn gemeldet, das für Besucher bis zum 15. März gesperrt ist. In Zweibrücken sind im Haus Kana eine Bewohnerin und im DRK Gästehaus eine Mitarbeitende betroffen. Aktuell sind in der Südwestpfalz 2554 bestätigte positive Fälle aktiv. Im Vergleich zum Vortag ist die Anzahl um 316 gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte für die Region: 1011 (Kreis Südwestpfalz), 1100 (Pirmasens) sowie 1288 (Zweibrücken) und für die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 6,36.