Aktuell sind in der Südwestpfalz 200 bestätigte positive Corona-Fälle aktiv. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt. Damit sind es zwar acht Infizierte mehr als vor dem Wochenende, aber deutlich weniger als noch vor einer Woche. Damals hatten die Behörden für Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis insgesamt 230 Fälle registriert, zum Jahreswechsel waren es noch mehr als 400 Personen, die in der Region mit der Virus infiziert waren. Die Anzahl der Infizierten geht also deutlich zurück, auch wenn sich laut Kreisverwaltung am Montag neun weitere Covid-19-Fälle bestätigt haben. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 58,0 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht Pirmasens (67,1) ebenfalls in rot und Zweibrücken (29,2) in der Warnstufe gelb.

Von den derzeit infizierten Personen leben in Pirmasens 61 (-4), Zweibrücken 22 (-1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 7 (+2), Hauenstein 11 (+3), Pirmasens-Land 8 (+1), Rodalben 55 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 11 (+2), Waldfischbach-Burgalben 14 (-1) und Zweibrücken-Land 11 (+1).

Insgesamt wurden bis heute 2742 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 102 Personen mit Corona-Infektion verstorben.