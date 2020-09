Die 53 Schüler und Lehrer der Berufsbildenden Schule Pirmasens und der Realschule plus Kirchberg, die in den vergangenen Tagen auf Corona getestet wurden, sind alle Corona-negativ. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz am Mittwoch mitgeteilt.

Wie berichtet, sind drei Geschwister, die die besagten Pirmasenser Schulen besuchen, Corona-positiv. Daraufhin wurden zunächst 85 Lehrer und Schüler vom Unterricht befreit, bis das Gesundheitsamt ermittelt hatte, wie viele dieser Personen tatsächlich engeren Kontakt zu den Erkrankten hatten. Abseits davon wurden laut Gesundheitsamt auch in der restlichen Südwestpfalz keine weiteren Neu-Infektionen verzeichnet.

Bisher 231 positiv getestete

Aktuell gibt es neun akut an Corona Erkrankte: zwei Personen in Pirmasens, je eine in Zweibrücken, den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben sowie vier in der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland. Insgesamt wurden bis dato 231 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Bislang sind in der Südwestpfalz vier Personen mit Corona-Infektion gestorben.

Die 231 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (41), Zweibrücken (50), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (43), Verbandsgemeinde Hauenstein (10), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (35), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (15) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20).