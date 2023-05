Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erleichterung an der Berufsbildenden Schule und an der Realschule plus Kirchberg: Keiner der Corona-Verdachtsfälle hat sich bestätigt, 53 Schüler und Lehrer wurden negativ getestet. Ein ungutes Gefühl bleibe dennoch, sagen die Schulleiter Jeannette Kriwy und Hans-Jörg Altpeter. Sie befürchten, dass das Virus den Ablauf des Unterrichts noch öfter beeinflussen wird.

„Die Corona-Fälle an unserer Schule haben für einigen Wirbel gesorgt“, erzählt der Schulleiter der BBS, Jörg Altpeter. Für die größte Verunsicherung