Die Corona-Lage in Pirmasens hat sich wieder leicht verbessert. Erstmals seit vielen Tagen stuft das Land die Stadt in ihrem Warn- und Aktionsplan wieder orange ein. Der Inzidenzwert liegt bei 42,3. Im Kreis Südwestpfalz (Inzidenz: 90,7) und der Stadt Zweibrücken (Inzidenz 64,3) steht die Corona-Ampel weiter auf rot. Bei einem Seniorenheim in Thaleischweiler-Wallhalben liegen für zwei Mitarbeiter und drei Bewohner positive Ergebnisse vor, weshalb laut Kreisverwaltung ein abgegrenzter Bereich der Einrichtung unter Quarantäne steht. Auch die beiden positiven Mitarbeiter wurden isoliert. Aktuell seien dort den Angaben zufolge keine weiteren Maßnahmen erforderlich, wie auch in einer Pflegeeinrichtung in Zweibrücken, in der ein Bewohner positiv gemeldet wurde.

Bereits in Quarantäne als Kontaktperson ersten Grades zu einem zuvor gemeldeten Fall standen fünf Personen aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Aus dieser Verbandsgemeinde sowie den Verbandsgemeinden Hauenstein und Waldfischbach-Burgalben haben sich je eine Person an unterschiedlichen Arbeitsstellen infiziert. Infektionen im privaten Umfeld lassen sich drei Fälle aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und einer im Dahner Felsenland zuordnen.

178 Fälle aktiv

Aktuell sind in der Südwestpfalz 178 Fälle aktiv, fünf mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 30 (-2), Zweibrücken 32 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 20, Hauenstein 11 (-1), Pirmasens-Land 23 (+5), Rodalben 9, Thaleischweiler-Wallhalben 18, Waldfischbach-Burgalben 13 (+1) und Zweibrücken-Land 22 (-4). Die Anzahl der Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne, die das Gesundheitsamt täglich nachverfolgen muss, stieg von 487 auf 512.

Insgesamt wurden bis heute 758 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die 758 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (138/2 neu), Zweibrücken (167/7), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (103/1), Verbandsgemeinde Hauenstein (64/1), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (59/6), die Verbandsgemeinde Rodalben (28), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (77/2), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (48/2) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (73/3).

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809 750 zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne zu gehen.