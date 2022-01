209 positive Corona-Testergebnisse gingen zwischen Sonntag und Montagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Die Anzahl der Corona-Infizierten stieg dadurch auf 1074. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 309 (65 neue Fälle), in Zweibrücken 253 (+43) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 65 (+16), Hauenstein 47 (+11), Pirmasens-Land 59 (+9), Rodalben 83 (+21), Thaleischweiler-Wallhalben 104 (+19), Waldfischbach-Burgalben 56 (+9) und Zweibrücken-Land 98 (+16).

Im Kindergarten Paul Josef Nardini in Bundenthal wurden zwei weitere Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Je ein Kind in den Kindergärten Bruchweiler und Erfweiler, den Kindertagesstätten Contwig-Stambach und St. Katharina in Leimen, zwei Kinder in der Kindertagesstätte Hawestrolche in Clausen, eine Mitarbeitende im protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler-Fröschen sowie zwei Mitarbeitende im Kindergarten Wiesbach wurden positiv getestet. In Pirmasens erhielt im Paulus-Kindergarten ein Kind und im Waldorf-Kindergarten eine Mitarbeitende ein positives Testergebnis.

Inzidenzwerte steigen weiter an

An den Grundschulen in Bechhofen erhielten ein Schüler und eine Schülerin sowie in Pirmasens-Fehrbach eine Schülerin ihr positives Ergebnis. An den weiterführenden Schulen waren ein Schüler der Landgraf-Ludwig-Realschule plus sowie eine Schülerin und ein Schüler am Leibniz-Gymnasium in Pirmasens betroffen.

Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist wieder unter den Wert 5 gesunken und liegt bei 4,84. Als Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt 405 für den Kreis, 610 für Pirmasens und 523 für Zweibrücken an. Die Inzidenzen bei den besonders betroffenen Fünf- bis 14-Jährigen liegen in Zweibrücken bei 1687, in Pirmasens bei 1290 und im Kreis bei 968. In dieser Altersklasse sind in den vergangenen sieben Tagen 163 Kinder positiv getestet worden.