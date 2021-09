Neun weitere Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz bis Samstagmorgen. Am Sonntag wurden keine Zahlen übermittelt. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits eine Person aus Zweibrücken sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein sowie Pirmasens-Land als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Positiv auf das Coronavirus getestet und als infiziert gelten derzeit 146 Menschen. In Pirmasens sind es 21 (kein neuer Fall), in Zweibrücken 46 (+1), in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 20 (+2), Hauenstein 7 (+1), Pirmasens-Land 10 (+2), Rodalben 22 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 3, Waldfischbach-Burgalben 15 (+1) und Zweibrücken-Land 3. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte 67 für den Landkreis, 40 für Pirmasens und 97 für Zweibrücken an. Unter den Infizierten sind insbesondere junge Menschen. Die Inzidenzen der unter 20-Jährigen liegen in Pirmasens bei 101, im Landkreis bei 183 und in Zweibrücken bei 232.