93 positive Corona-Testergebnisse sind bis Samstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Aktuell gelten 2415 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 599 (20 neue Fälle), in Zweibrücken 624 (+34) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 168 (+5), Hauenstein 122 (+1), Pirmasens-Land 127 (+5), Rodalben 166 (+6), Thaleischweiler-Wallhalben 204 (+11), Waldfischbach-Burgalben 118 (+1) und Zweibrücken-Land 287 (+10).

Besonders betroffen sind Kinder. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis 220 unter 15-Jährige infiziert, in Zweibrücken waren es 149, in Pirmasens 131. Die Inzidenzen in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegen bei 4785 in Zweibrücken, 3510 in Pirmasens und 2576 im Kreis. Schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung sind bei Kindern auch bei der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante selten.

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte für den Kreis mit 976, für Pirmasens mit 1165 sowie für Zweibrücken mit 1435 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 5,66 gesunken.