280 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Samstagmittag mitgeteilt. Damit stieg die Anzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten, auf 32.005. 240 infizierte Menschen sind seither mit dem Virus oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Von den 280 neu Infizierten leben in Pirmasens 49, in Zweibrücken 74 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 27, Hauenstein 21, Pirmasens-Land 8, Rodalben 21, Thaleischweiler-Wallhalben 40, Waldfischbach-Burgalben 8 und Zweibrücken-Land 32. Die Inzidenzwerte liegen bei 1853 im Kreis, 1784 in Pirmasens und 1955 in Zweibrücken. Mit 8,46 hat die landesweite Hospitalisierungsinzidenz einen Höchststand erreicht.