261 positive Corona-Testergebnisse sind bis Samstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzen mit 1214 für den Kreis, 1242 für Pirmasens sowie 1314 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,55. Derzeit gelten 3004 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 674 (38 neue Fälle), Zweibrücken 676 (+67) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 262 (+15), Hauenstein 158 (+5), Pirmasens-Land 200 (+20), Rodalben 211 (+25), Thaleischweiler-Wallhalben 258 (+24), Waldfischbach-Burgalben 194 (+37) und Zweibrücken-Land 371 (+30). Insgesamt wurden bis heute 20.594 Personen im Gesundheitsamtsbezirk positiv auf Sars-CoV-2 getestet, 202 Personen mit Corona-Infektion sind gestorben.