Die Corona-Pandemie hat sich auf das Angebot der Katholischen Familienbildungsstätte und dem Haus der Familie auf dem Sommerwald ausgewirkt. Deshalb plant die Einrichtung zweigleisig: Es gibt im kommenden Halbjahr Präsenzangebote im Freien und digitale Kurse.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Unter diese Zitat von Heraklit von Ephesus (535-475 vor Christus) hat das Team der Katholischen Familienbildungsstätte und des Hauses der Familie Pirmasens das Programm für das zweite Halbjahr gestellt. Corona brachte und bringt noch immer Wandel und Veränderung. Diese Erfahrung machen alle in den unterschiedlichsten Bereichen, ob Schule und Beruf, im Privatleben und in der Freizeit. In der Pandemie müssen sich alle den verändernden Begebenheiten, den entsprechenden Corona-Bekämpfungsverordnungen und Hygienemaßnahmen anpassen und damit umgehen – auch Familienbildungsstätte und Haus der Familie nehmen sich diesen Herausforderungen an und sehen darin Chancen.

Viele Kurse und Angebote, die im zurückliegenden Semester in Präsenzform geplant waren, konnten nicht stattfinden oder mussten in Digitalangebote umorganisiert werden. Ein Großteil der Programme konnte nicht, wie üblich, an öffentlichen Orten ausgelegt und musste entsorgt werden. So wurden alternative Überlegungen angestellt, die nun umgesetzt werden. Die aktuelle Programmbroschüre ist dünner geworden, da sie nur die Kurse beinhaltet, die im Freien oder auf alle Fälle als Digitalangebote angeboten werden können.

Ergänzend dazu werden Präsenzangebote geplant, die nicht in der Programmbroschüre, sondern auf der neugestalteten Homepage präsentiert und über Newsletter per E-Mail an alle Interessierten versendet werden. Mit den Programmen werden Einverständniserklärungen zum Versand der Newsletter verschickt, sodass auch künftig der Informationsfluss gut und datenschutzkonform gelingen kann.

Diese Veränderung bedeutet für alle Beteiligten eine Umstellung, doch des herrscht Vorfreude darauf, die nächsten Schritte der Veränderung mit Geimpften, Genesenen und Getesteten gehen zu können. Die Eröffnung der Veranstaltungen im Freien – im „Mutmachgarten“ der Familienbildungsstätte findet in Kooperation mit der Katholischen Frauengemeinschaft am Samstag, 4. September, ab 16 Uhr im „Mutmachgarten“ der Familienbildungsstätte in Form einer Literaturveranstaltung statt. Die Literaturwissenschaftlerin Christine Stuck nimmt alle lese- und literaturbegeisterten Frauen mit dieser Spätsommerlese von Virginia Woolf bis Anne Weber auf eine unterhaltsame Reise durch die Frauenliteratur mit. Verwöhnt werden die Frauen hierbei mit Cocktails und süßen Köstlichkeiten.

Zu weiteren Angeboten im „Mutmachgarten“ wie Malen, Filzen und Arbeiten mit Speckstein sind Kinder und Erwachsene eingeladen. Beim Malen im Freien bietet die Schönheit der Natur die Motive. Kräuter in der Kräuterspirale, die Blumen im Beet, die Pilze auf der Wiese laden dazu ein mit Stift und Farbe auf Papier festgehalten zu werden.

Für Kinder und Familien gibt es weitere, schon bekannte Outdoor-Angebote am Biosphärenhaus wie das beliebte „Bogenschießen im Pfälzerwald“, aber auch neue spannende Aktivitäten wie „Feuermachen und Funkenschlagen“, „Blasrohre bauen und ausprobieren“. Wald-Angebote in Pirmasens-Gersbach wie „Die Walddetektive – zu Besuch bei Sherlock Holz“ und „Egal welches Wetter – Raus in den Wald“ bieten geheimnisvolle und spannende Erlebnisse in der Natur.

Daneben gibt es im Programm weiterhin für alle jungen und alten, kleinen und großen Familienmitglieder Beliebtes, Bewährtes und Bekanntes, aber auch viel Neues, Anderes und Digitales. Fortlaufende Angebote, die über einen längeren Zeitraum und mehrere Termine konzipiert sind wie die Eltern-Kind-Gruppen, Gymnastik- und Yogaangebote sind als Digitalangebote geplant, werden jedoch, wenn die Fallzahlen es zulassen, in Absprache mit den Teilnehmern zu Präsenzveranstaltungen umorganisiert.

Der Versand der Broschüren hat bereits begonnen. Sie können auch per E-Mail an info@fbs-pirmasens.de angefordert werden. Anmeldungen werden ab Donnerstag, 2. September, schriftlich entgegen genommen.