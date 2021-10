Acht weitere Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag in der Südwestpfalz registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 19 (Landkreis), 45 (PS) sowie 18 (ZW) als Seismograph und zusätzlich die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 1,3 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 3,42 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits zwei Personen aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 97 bestätigte positive Fälle aktiv, zehn weniger als am Vortag. Insgesamt wurden bis heute 5550 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 151 Personen mit Corona-Infektion verstorben.