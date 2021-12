Das Gesundheitsamt hat am Freitag über 72 weitere Covid-19-Fälle in der Region berichtet. Damit sind derzeit 1007 positive Fälle in der Region bestätigt, 18 weniger als am Tag zuvor. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte: 224 (Landkreis), 319 (Pirmasens) sowie 326 (Zweibrücken) und für die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 4,47. Insgesamt wurden bis heute 9113 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Südwestpfalz 179 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt betreffen auch Einrichtungen in der Südwestpfalz: Je ein Schulkind der Grundschule Wallhalben, der Mannlich-Realschule Plus in Zweibrücken, des Hofenfels Gymnasiums in Zweibrücken und der IGS Waldfischbach-Burgalben sowie ein Kind der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Waldfischbach-Burgalben wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet.