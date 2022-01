71 positive Corona-Testergebnisse sind bis Samstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Anzahl der derzeit mit dem Coronavirus infizierten Menschen erhöhte sich dadurch auf 1775, das entspricht etwas mehr als einem Prozent der Bevölkerung des Landkreises und der Städte Pirmasens und Zweibrücken. In den vergangenen sieben Tagen sind fast 1400 Corona-Fälle – 690 aus dem Kreis, 386 aus Pirmasens, 323 aus Zweibrücken – gemeldet worden, in der Woche davor waren es 745 (364/198/183). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 718 für den Kreis, 961 für Pirmasens und 949 für Zweibrücken an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist trotz steigender Fallzahlen leicht auf 4,47 gesunken.

Von den 71 positiv Getesteten leben in Pirmasens 509 (+18), in Zweibrücken 405 (+12) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 139 (+9), Hauenstein 79 (+5), Pirmasens-Land 68 (+2), Rodalben 154 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 154 (+8), Waldfischbach-Burgalben 84 (+7) und Zweibrücken-Land 183 (+7).