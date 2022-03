664 positive Corona-Testergebnisse, so viele wie noch nie zuvor an einem Tag, sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Entgegen des Bundestrends steigen die Inzidenzen in der Region. Die Anzahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern ist ebenfalls gestiegen.

Zwei weitere Todesfälle wurden gemeldet: Eine dreifach geimpfte Pirmasenserin im Alter zwischen 80 und 85 Jahren und eine ungeimpfte Zweibrückerin im Alter zwischen 85 und 90 Jahren starben an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion.

Viele Fälle in Kindergärten

Positiv getestet wurden zwei Kinder im Kindergarten Spatzennest in Bechhofen, ein Kind im Kindergarten St. Laurentius und eine Betreuungskraft und zwei Kinder in der Kindertagesstätte Kita Arche Noah in Contwig, ein Kind im Kindergarten Großsteinhausen, ein Kind in der Kindertagesstätte Schwalbennest in Höheischweiler, je eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Ludwigswinkel, der Kindertagesstätte Rappelkiste Fehrbach und dem Kindergarten Windsberg in Pirmasens sowie der Kindertagesstätte in Wallhalben, ein Kind im Kindergarten Wiesbach sowie je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Fuchslöcher und Pusteblume Oberauerbach in Zweibrücken.

Ihr positives Ergebnis erhielten eine Schülerin der IGS in Contwig, eine Lehrkraft der Grundschule Dahn, eine Schülerin und ein Schüler der Grundschule Breitwiesen, je ein Schüler der Thomas-Mann-Grundschule und der Canadaschule, sowie zwei Schülerinnen der BBS in Zweibrücken.

46 Corona-Patienten in Kliniken

Im Haus Bethanien in Pirmasens haben sich elf Corona-Fälle bestätigt. In Zweibrücken ist eine Bewohnerin des DRK-Gästehauses betroffen. Die seit dem 9. Februar geltende Besuchseinschränkung für zwei Wohnbereiche im Senvital in Dahn wurde aufgehoben.

Am Freitag wurden insgesamt 46 Covid-19-Patienten in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation, davon wurde einer beatmet. Bei weiteren zehn Patienten besteht der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung.

Inzidenzen steigen an

Aktuell gelten 2750 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 649 (148 neue Fälle), in Zweibrücken 631 (+174) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 218 (+57), Hauenstein 144 (+31), Pirmasens-Land 214 (+41), Rodalben 181 (+46), Thaleischweiler-Wallhalben 232 (+61), Waldfischbach-Burgalben 196 (+49) und Zweibrücken-Land 285 (+57).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzen mit 1230 für den Kreis, 1321 für Pirmasens sowie 1617 für Zweibrücken an. Sie landesweite Hospitalisierungsinzidenz wird mit 6,79 angegeben.