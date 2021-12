Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts haben sich seit dem Vortag 64 weitere Corona-Infektionen bestätigt. Das meldete die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Montagnachmittag. Laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz liegen die Inzidenzwerte aktuell bei 192 im Landkreis, bei 304 in Pirmasens und bei 341 in Zweibrücken. Für die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz wird der Wert 3,84 gemeldet. Dem Gesundheitsamt liegen Informationen über einen weiteren Todesfalls im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion vor. Ein Mann im Alter zwischen 85 und 90 Jahren aus Pirmasens sei an den Folgen einer Infektion gestorben, er sei bereits zweifach geimpft gewesen. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 941 bestätigte positive Fälle aktiv, 91 weniger als am Vortag. Insgesamt wurden bis heute 9201 Personen in der Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus getestet. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (+15), Zweibrücken (+18) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (+4), Hauenstein (+3), Pirmasens-Land (+1), Rodalben (+7), Thaleischweiler-Wallhalben (+6), Waldfischbach-Burgalben (+4) und Zweibrücken-Land (+6).