Übers Wochenende haben sich in der Südwestpfalz 61 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, davon 36 am Samstag und 25 am Sonntag. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 91,7 in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (129,3) und Zweibrücken (90,7) ebenfalls in rot.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung berichtet zudem über weitere Infektionen in zwei Einrichtungen, die bereits betroffen sind. Bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung liegt nach den Tests im Zusammenhang mit den bisherigen Fällen für einen Mitarbeiter und einen Bewohner ein positives Ergebnis vor. Beide Fälle betreffen das Haus A der Pirminius Wohnanlage in Pirmasens, das bereits unter Quarantäne steht. Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen haben sich die positiven Ergebnisse der Schnelltests für sechs Bewohner bestätigt. Zudem wurde eine Schülerin der Berufsbildenden Schule Pirmasens positiv getestet. Auch im Umfeld der Kinderkrippe an der Hochschule Zweibrücken liegt laut Gesundheitsamt ein Indexfall vor. Der Träger wird die Einrichtung am Montag vorsorglich nicht öffnen, da die infrage kommenden Kontakte noch nicht ermittelt waren.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 324 bestätigte positive Fälle aktiv. Insgesamt wurden bis heute 1366 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 21 Personen mit Corona-Infektion verstorben.