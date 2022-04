Über genau 600 weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz hat das Gesundheitsamt am Dienstag informiert. Während die Inzidenzwerte im Landkreis (1317) und in Zweibrücken (1285) deutlich im vierstelligen Bereich sind, wird der Wert für Pirmasens von den Behörden mit 876 beziffert. Erneut gab es wieder Infektionen in Einrichtungen: Positiv getestet wurden den Angaben zufolge eine Betreuungskraft und ein Kind im Markuskindergarten in Pirmasens, ein Kind in der Kindertagesstätte Ruppertsweiler sowie eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte kleine Welt in Zweibrücken. Ihr positives Ergebnis erhielten je eine Schülerin in der Grundschule Lemberg und der Thomas-Mann-Grundschule sowie ein Schüler in der BBS in Zweibrücken. Im Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens liegt für einen Bewohner ein positives Ergebnis vor. Weitere Ergebnisse stehen noch aus, weshalb für bis zum 10. Mai Einschränkungen für den Besuch im gesamten Haus gelten. Bis zur Verifizierung der Testergebnisse gilt dies auch im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen für einen Wohnbereich. Dagegen werden die Beschränkungen für Besucher im Haus Edelberg in Rodalben und im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken aufgehoben. Stand Dienstag waren insgesamt 28 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Ein Patient wurde auf der Intensivstation behandelt und beatmet. Des Weiteren besteht bei zwei hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Insgesamt wurden bis heute 39.039 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 252 Personen mit Corona-Infektion verstorben.