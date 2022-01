Bis Freitagmittag gingen 57 weitere positive Corona-Testergebnisse beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Mittlerweile haben sich sechs weitere Omikron-Verdachtsfälle bestätigt, bei fünf von ihnen ist die Quarantäne bereits beendet. Im Haus Bethanien in Pirmasens wurden zwei weitere Bewohnerinnen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Für je ein Kind den Kindertagesstätten St. Peter in Horbach und Sonnenschein in Zweibrücken sowie eine Mitarbeiterin in der Kindertagesstätte Sonnenschein in Höhfröschen liegt ein positives Testergebnis vor.

An den Grundschulen sind in Lemberg ein Schüler, in Pirmasens-Gersbach/Windsberg/Winzeln und Pirmasens-Husterhöhe je eine Schülerin sowie an der Matzenberg-Schule und am Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens je ein Schüler betroffen. Weil eine Schülerin und ein Schüler einer Maßweilerer Grundschulklasse positiv auf Corona getestet wurden, muss die ganze Klasse in Quarantäne. Wie Landrätin Susanne Ganster am Freitagmorgen informierte, gibt es aktuell 25 Corona-Fälle in zwölf Betreuungseinrichtungen.

640 Menschen gelten als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 180 (24 neue Fälle), in Zweibrücken 148 (+13) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 48 (+3), Hauenstein 24 (+3), Pirmasens-Land 27 (+6), Rodalben 37 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 63 (+2), Waldfischbach-Burgalben 56 (+2) und Zweibrücken-Land 57.

Derzeit liegen 16 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen in den drei Krankenhäusern der Region, vier von ihnen werden in Pirmasens auf der Intensivstation beatmet.