54 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, werden derzeit in den Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt, sagte Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Montag in der Sitzung des Kreistags Südwestpfalz. Im Pirmasenser Krankenhaus seien es 31, in Rodalben 15 und in Zweibrücken acht. Unter den aktuell 1187 Infizierten – bis Montagmittag waren 64 neue Fälle gemeldet worden – seien 57 Menschen aus Betreuungseinrichtungen: 15 Kindergartenkinder, 24 Schüler und 18 Bewohner von Altersheimen und Pflegeeinrichtungen. Die pandemische Lage entwickle sich weiterhin sehr dynamisch, das Gesundheitsamt habe alle Hände voll zu tun. „Die Lage ist sehr angespannt“, sagte Ganster mit Blick auf die Belastung der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Seit dem 6. Dezember hat die Behörde personelle Unterstützung: Sieben Soldaten aus der Zweibrücker Niederauerbach-Kaserne helfen bis Ende Januar bei der Kontaktverfolgung und der Beratung mit.