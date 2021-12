Die Corona-Infektionen in der Südwestpfalz bewegen sich weiterhin im vergleichsweise niedrigen Bereich. Experten erklären das damit, dass zur Zeit weniger getestet werde als noch vor zwei Wochen, etwa weil Schulferien sind und viele Leute Urlaub haben. Das Gesundheitsamt informierte am Donnerstag über 52 Neuinfektionen in der Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 92 für den Landkreis Südwestpfalz sowie 139 für Pirmasens und 153 für Zweibrücken. Die landesweite „7-Tage- Hospitalisierungsinzidenz“ liegt den Angaben zufolge bei 2,22. Aktuell sind in der Region 465 bestätigte positive Fälle aktiv, 37 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 124 (-11), Zweibrücken 116 (-16) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 43 (-4), Hauenstein 16 (-4), Pirmasens-Land 38 (-3), Rodalben 26 (-5), Thaleischweiler-Wallhalben 42 (+11), Waldfischbach-Burgalben 22 (+1) und Zweibrücken-Land 38 (-6).

Insgesamt wurden bis heute 9565 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 185 Personen mit Corona-Infektion verstorben.