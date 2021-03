Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz vermeldete am Wochenende 46 weitere Corona-Fälle − 29 am Samstag, 17 am Sonntag. Im Landkreis Südwestpfalz steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 (Stufe rot), in Pirmasens auf 144 (ebenfalls Stufe rot). In Zweibrücken beträgt sie 44 (orange). Erneut sind Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden, betroffen: Ein Kind aus der Grundschule Ruhbank in Pirmasens wurde positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Laut Gesundheitsamt zieht das keine weiteren Maßnahmen nach sich. Auch ein Kind aus dem Kindergarten St. Elisabeth in Dahn wurde positiv getestet. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen.

126 Menschen in Pirmasens Corona-positiv

Aktuell zählt das Gesundheitsamt 389 aktive Fälle in der Südwestpfalz. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 126, in Zweibrücken 33 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 43, Hauenstein 9, Pirmasens-Land 35, Rodalben 36, Thaleischweiler-Wallhalben 37, Waldfischbach-Burgalben 29 und Zweibrücken-Land 41. Bis dato wurden laut Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 3593 Personen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 122 starben mit Corona.