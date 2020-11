Das für die gesamte Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt vermeldete fürs Wochenende 44 neue Corona-Infektionen. Nach einem positiven Corona-Test einer Person, die in der Kindertagesstätte in Weselberg arbeitet, wurden fünf Erzieher und 30 Kinder als Kontaktpersonen ermittelt.

346 aktive Fälle in der Südwestpfalz

Die Kreisverwaltung berichtet, die Eltern seien informiert. Das Gesundheitsamt habe die Kontaktnachverfolgung aufgenommen. Wie die Behörde berichtet, ist sie bei allen neuen Fällen noch mit Ermittlungen befasst. Weitere Informationen sollen am Montag folgen. Insgesamt wurden bis dato 1187 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Bislang sind in der Südwestpfalz − die Städte Pirmasens und Zweibrücken mit eingeschlossen − 13 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Aktuell gelten 346 bestätigte positive Fälle als aktiv. Von den Betroffenen leben 65 in Pirmasens, 65 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 26, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 26, Rodalben 21, Thaleischweiler-Wallhalben 56, Waldfischbach-Burgalben 33 und Zweibrücken-Land 44.