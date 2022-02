432 positive Corona-Testergebnisse sind bis Mittwochmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Positiv getestet wurden je eine Betreuungskraft im Kindergarten Spatzennest in Battweiler und im Kindergarten in Bottenbach, ein Kind in der Kindertagesstätte Max & Moritz in Münchweiler, je eine Betreuungskraft im Johannes- und Luther-Kindergarten sowie ein Kind in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Winzeln in Pirmasens, sowie je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Hand in Hand und Wallstraße in Zweibrücken.

Ihr positives Testergebnis erhielten ein Schüler der Grundschule Bechhofen, eine Schülerin der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach, je ein Schüler in den Grundschulen Busenberg, Fischbach und Maßweiler, je eine Schülerin in den Grundschulen Obernheim-Kirchenarnbach, Ruhbank in Pirmasens und Rodalben sowie zwei Schülerinnen in der Grundschule Sechsmorgen in Zweibrücken. Neue Fälle betrafen einen Schüler der Pirminiusschule in Pirmasens sowie an den weiterführenden Schulen einen Schüler des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn, eine Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens, eine Schülerin und drei Schülern der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben, einen Schüler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus und vier Schülerinnen der BBS in Zweibrücken.

Derzeit 2069 Menschen corona-positiv

Derzeit gelten 2069 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 491 (122 neue Fälle), in Zweibrücken 448 (+61) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 174 (+33), Hauenstein 150 (+25), Pirmasens-Land 103 (+25), Rodalben 151 (+33), Thaleischweiler-Wallhalben 232 (+45), Waldfischbach-Burgalben 132 (+40) und Zweibrücken-Land 188 (+48). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1077 für den Kreis, 1085 für Pirmasens sowie 1402 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,46.