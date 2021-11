Bis Dienstag haben sich in der Südwestpfalz 43 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Von den neuen Fällen waren je eine Person aus Pirmasens und der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, je zwei Personen aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Rodalben, sowie drei Personen aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben bereits in Quarantäne.

Je ein Schüler der IGS Thaleischweiler-Fröschen und der Realschule plus Vinningen wurden positiv getestet. Aktuell sind in der Südwestpfalz 407 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 102 (zwölf neue Fälle), Zweibrücken 75 (+5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 40 (+6), Hauenstein 8, Pirmasens-Land 16, Rodalben 50 (+8), Thaleischweiler-Wallhalben 46 (+7), Waldfischbach-Burgalben 40 (+3) und Zweibrücken-Land 30 (+2).

Für die Städte und den Kreis gilt weiterhin die Warnstufe 1. Als Inzidenzen werden 168,5 für den Landkreis Südwestpfalz, 176,7 für Pirmasens und 91 für Zweibrücken gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 3,8. Die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 5,31.