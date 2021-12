42 weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz bestätigt. Darunter kommen neun Betroffene aus Pirmasens, 13 aus Zweibrücken und 20 aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 711 bestätigte positive Fälle aktiv, 65 weniger als am Vortag. Korrigiert hat die Kreisverwaltung ihre Angabe vom Vortag zum Impfstatus eines Todesfalls aus der Verbandsgemeinde Rodalben: Der Verstorbene sei entgegen der ersten Meldung doch geimpft gewesen. Unter den aktuell bestätigten Infektionen sind auch vier Bewohner des Seniorenzentrums Steinstraße in Pirmasens, für das nun eine Besuchseinschränkung bis 4. Januar gilt. Positiv getestet wurden zudem sechs Kinder am Klosterhof in Pirmasens; die Einrichtung soll bis 1. Januar für Besucher geschlossen bleiben. Die Besuchseinschränkung im Haus Bethanien in Pirmasens wurde bis 6. Januar verlängert. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 146,7 (Landkreis), 174,2 (Pirmasens) sowie 279,2 (Zweibrücken) und für die landesweite 7-Tage- Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 3,09.