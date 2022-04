419 weitere Corona-Infektionen wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag gemeldet. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 120, in Zweibrücken 56 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 45, Hauenstein 15, Pirmasens-Land 23, Rodalben 38, Thaleischweiler-Wallhalben 43, Waldfischbach-Burgalben 35 und Zweibrücken-Land 44.

Positive Testergebnisse erhielten eine Betreuungskraft in der katholischen Kita Leimen, eine Betreuungskraft im Kindergarten Dellfeld, zwei Kinder und eine Betreuungskraft in der Kita Arnbachtal in Obernheim-Kirchenarnbach, eine Betreuungskraft in der Kita Donsieders, ein Kind in der Kita Paul Josef Nardini in Bundenthal, zwei Kinder in der Kita Spatzennest in Bechhofen, drei Kinder in der Kita in Wallhalben, eine Betreuungskraft im Lutherkindergarten in Pirmasens sowie zwei Bewohner des AWO-Seniorenhauses in Pirmasens.

Seit Beginn der Pandemie – der erste Corona-Fall im Kreis Südwestpfalz war am 16. März 2020 gemeldet worden – haben sich 36.467 Menschen mit dem Virus infiziert, 248 sind mit ihm gestorben. Das Landesuntersuchungsamt RLP gibt die Inzidenzwerte mit 1117 für den Landkreis, 961 für Pirmasens sowie 1014 für Zweibrücken an.