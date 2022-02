416 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind zwei Kinder und vier Betreuungskräfte in der Kindertagesstätte Hornbach, je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten St. Elisabeth in Hauenstein und Sonnenblume in Obersimten sowie dem Kinderhort Seliger Bernhard in Rodalben, ein Kind in der Kindertagesstätte Ruhbank, vier Betreuungskräfte und ein Kind der Kindertagesstätte St. Elisabeth, ein Kind in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Winzeln sowie eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Heiligentalstraße, zwei Kinder in der Kindertagesstätte Papperlapapp und ein Kind in der Kindertagesstätte Wallstraße in Zweibrücken.

Positive Testergebnisse erhielten eine Schülerin der Grundschule Stambach in Contwig, zwei Schülerinnen der Grundschule Hauenstein, ein Schüler der Grundschule Merzalben, eine Schülerin und ein Schüler der Grundschule Obernheim-Kirchenarnbach, ein Schüler und eine Schülerin der Grundschule Husterhöhe und ein Schüler der Grundschule Ruhbank in Pirmasens, ein Schüler der Konrad-Adenauer-Grundschule in Vinningen, ein Schüler der Grundschule Wallhalben, ein Schüler und eine Schülerin der Grundschule Breitwiesen, eine Schülerin der Hilgardschule, ein Schüler der Mauritiusschule sowie zwei Schüler und drei Schülerinnen der Grundschule Rimschweiler in Zweibrücken.

Zwei Altersheime für Besucher geschlossen

Neue Fälle an den weiterführenden Schulen betrafen eine Schülerin der Landgraf-Ludwig-Realschule sowie einen Schüler und zwei Schülerinnen am Leibniz-Gymnasium in Pirmasens, drei Schüler an der IGS-Daniel-Theysohn in Waldfischbach-Burgalben sowie einen Schüler der BBS und je einen Schüler und eine Schülerin am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken.

Im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken sind vier weitere Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die Sperrung für Besucher in zwei Wohnbereichen der Einrichtung wurde bis zum 18. Februar verlängert. Im Haus Kana in Zweibrücken wurde ein Wohnbereich bis Donnerstag für Besucher gesperrt.

1996 Menschen derzeit corona-positiv

Aktuell gelten im Gesundheitsamtsbezirk 1996 Menschen als corona-positiv. Die Betroffenen leben in Pirmasens 467 (95 neue Fälle), in Zweibrücken 485 (+95) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 110 (+23), Hauenstein 120 (+25), Pirmasens-Land 121 (+31), Rodalben 158 (+35), Thaleischweiler-Wallhalben 204 (+51), Waldfischbach-Burgalben 102 (+18) und Zweibrücken-Land 229 (+43).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 931 für den Kreis, 936 für Pirmasens sowie 1127 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,80.