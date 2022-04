412 neue Infektionen bestätigt das Gesundheitsamt in seinem Zuständigkeitsbereich. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 603,5 für den Landkreis Südwestpfalz, 353,3 (Pirmasens) sowie 749,6 (Zweibrücken) und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 4,64.

Im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstarb ein ungeimpfter Mann im Alter zwischen 80 und 85 aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Positiv getestet wurden je ein Kind in der Kita St. Franziskus in Bruchweiler, der Kita Wallhalben und der Zweibrücker Kinderkrippe Klitzeklein, sowie eine Betreuungskraft in der Kita Schatzkiste in Zweibrücken. Ein neuer Fall im AWO-Haus Johanna Stein in Pirmasens und neun Fälle im Zweibrücker Wichern-Haus betrafen Bewohnende.

Insgesamt wurden bis heute 37.589 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 251 Personen mit Corona-Infektion verstorben.