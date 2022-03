Seit Dienstagmittag sind dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 407 positive Corona-Testergebnisse gemeldet worden. Die Behörde wurde über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. Ein zwischen 75 und 80 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben und ein zwischen 90 und 95 Jahre alter Bewohner des Pro-Seniore-Heims starben an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion. Beide waren dreifach geimpft. 13 weitere Infektionen wurden aus dem Pro-Seniore-Heim gemeldet.

Weitere Fälle gab es in Kindergärten. Betroffen sind eine Betreuungskraft im Lukas-Kindergarten Pirmasens, drei Kinder im katholischen Kindergarten Waldfischbach, vier Betreuungskräfte und fünf Kinder im Kindergarten Bechhofen, zwei Kinder im Kindergarten Donsieders, je eine Betreuungskraft in den Kindergärten Eppenbrunn und Fischbach, fünf Betreuungskräfte und sechs Kinder im Kindergarten Heltersberg, ein Kind im Kindergarten Kröppen, fünf Betreuungskräfte in der Kita Maria-Theresien-Straße in Pirmasens, ein Kind in der Kita Arche Noah in Waldfischbach sowie zwei Kinder in der Kita Schatzkiste in Zweibrücken.

An Grundschulen erhielten jeweils eine Schülerin und ein Schüler der Grundschulen Fehrbach, Lemberg und Rieschweiler-Mühlbach, eine Schülerin und zwei Schüler der Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg, zwei Schülerinnen und ein Schüler der Mozartschule Rodalben, ein Schüler der Grundschule Ruhbank sowie zwei Lehrkräfte der Grundschule Wiesbach positive Testergebnisse.

Positiv getestet wurden eine Schülerin der BBS Rodalben, ein Schüler der BBS Zweibrücken, eine Schülerin, ein Schüler und zwei Lehrer der IGS Waldfischbach-Burgalben, drei Schülerinnen und ein Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens, ein Schüler der Konrad-Adenauer-Schule Vinningen sowie ein Schüler der Nardini-Schule Pirmasens.

Derzeit gelten 2675 Menschen als corona-positiv. Die Betroffenen leben in Pirmasens 622 (107 neue Fälle), in Zweibrücken 521 (+71) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 214 (+28), Hauenstein 78 (+6), Pirmasens-Land 184 (+31), Rodalben 262 (+46), Thaleischweiler-Wallhalben 272 (+53), Waldfischbach-Burgalben 251 (+23) und Zweibrücken-Land 271 (+42). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1036 für den Kreis, 1105 für Pirmasens sowie 808 für Zweibrücken an.